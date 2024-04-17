Tekirdağ'da kanolaların çiçek açması ve buğdayların da yeşermesiyle tarlalar rengarenk oldu.
Kentte ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve kentin birçok köşesini sarıya boyayan kanola çiçekleri, bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Buğdayların da yeşermesi baharın güzelliklerini ortaya serdi.
Sarının en güzel tonuyla doğayı süsleyen kanola çiçekleri ve buğday başakları görenleri hayran bırakıyor.
Özellikle gün batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen tarlalar, fotoğrafçılar tarafından doğal stüdyo olarak kullanıyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine fotoğraf tutkunlarının bölgeye gelmeye başlayarak renk cümbüşü yaşanan tarlalarda en güzel kareleri yakalamaya çalıştığını söyledi.
Tekirdağ'ın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ'da kanolanın sarısı, buğdayın yeşili ve denizin mavisi renk cümbüşü sunuyor. Tekirdağ Türkiye'de doğal stüdyosu olan en iyi illerden. Mavi, yeşil ve sarı güzellikler arasında insanlar güzel anılar biriktirmek için kente geliyor. Bu güzellikler ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Kanola Çiçekleri ve Buğday Tarlaları Rengarenk - Son Dakika
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Doski Vadisi'nde yer alan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yolunda 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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