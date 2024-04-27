Tekirdağ\'da çiçek açan kanola tarlaları fotoğrafçıların doğal stüdyosu

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Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlalar fotoğrafçıların doğal stüdyosu oldu.

Baharın gelişiyle çiçek açan kanolalar, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Fotoğraf tutkunları bölgeye gelerek, Trakya'nın altın sarısını, kadrajlarına yansıtmaya çalışıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kanola tarlalarının fotoğraf tutkunları için doğal stüdyo olduğunu söyledi.

Kente gelen ziyaretçilerin kanola tarlalarında fotoğraf çekilerek güzel kareler yakaladığını ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ her mevsim başka güzelliklere bürünüyor. bu dönemde sarıya boyanan tarlalar hem vatandaşların hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini geçiyor. Kente gelen misafirler buradan çok güzel anılarla ayrılıyor." dedi.

Kanola tarlasında fotoğraf çekilen Sena Aykan da kentte bu sıralar renk cümbüşü yaşandığını dile getirdi.

Aykan, kanola tarlalarının eşsiz bir görsellik sunduğunu belirterek, "Kanola Trakya'nın güzelliklerinden birisi. baharın gelmesiyle tarlalar sarardı, yeşillendi. Bizde sevdiklerimizle, ailelerimizle güzel bir anı biriktirmek için gelip fotoğraf çektiriyoruz. Herkesi bu güzellikleri görmeye bekliyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Kamil Yılmaz ise kanola tarlalarının fotoğrafçılar için çok güzel ortamlar olduğunu dile getirerek, doğanın sunduğu güzellikleri karelerine yansıtmaya çalıştıklarını aktardı.