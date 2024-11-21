Tekirdağ'da Kaybolan Veli Ayaz'ın Cansız Bedeni Bulundu

Güncel

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tüfekle vurduğu ördeği almak için girdiği Karaidemir Baraj Gölü'nde kaybolan Veli Ayaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden gelen dalgıç polislerin yaptığı aramada Ayaz'ın bugün saat 13.00 sıralarında cansız bedeni bulundu. Ayaz'ın cenazesi incelemenin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.