Tekirdağ'da Leyleklerin Göçü
Tekirdağ'da yüzlerce leylek, gökyüzünde görsel şölen sundu, görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
TEKİRDAĞ'da göç eden yüzlerce leylek, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde sabah saatlerinde göç eden yüzlerce leylek, gökyüzünde süzülerek görsel şölen sundu. Leyleklerin oluşturduğu görüntüyü gören Ekim Kılıç, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sanal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, yüzlerce leyleğin gökyüzündeki görsel şöleni çok sayıda beğeni aldı.
Kaynak: DHA
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