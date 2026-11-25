Tekirdağ'da lodosun ardından sahilde bekleyen 8 şilep ve tanker seyrine döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da lodosa bağlı olumsuz hava koşulları sona erdi ve deniz ulaşımı yeniden normale döndü. Sahilde bekleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker seyrine devam ederken, avlanamayan balıkçılar da denize açılacak.
Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açılacak.
Kaynak: AA
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