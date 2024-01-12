 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da maden ocağında yaşanan kaza sonucu mühendis hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da maden ocağında yaşanan kaza sonucu mühendis hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında çalışan bir mühendis, geri manevra yapan kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yaralı mühendis hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası kepçeyi kullanan şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da maden ocağında yaşanan kaza sonucu mühendis hayatını kaybetti
12.01.2024 - 17:53,
Abone Ol

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden ocağında kepçenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet sürdüren maden ocağında mühendis olarak çalışan E.C. (42), Y.S'nin kullandığı geri manevra yapan kepçenin altında kaldı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı E.C. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.C. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Y.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tekirdağ, İş Kazası, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da maden ocağında yaşanan kaza sonucu mühendis hayatını kaybetti - Son Dakika


17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Son Dakika
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
15:13 DEVA Partisi lideri Babacan'ın Diyarbakır programında gazeteciye saldırı
14:40 Antalya'da doğa yürüyüşüne çıkan Rus turistin cansız bedeni günler sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 18:27:20. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da maden ocağında yaşanan kaza sonucu mühendis hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement