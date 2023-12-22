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Tekirdağ'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ\'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
22.12.2023 - 10:53,
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki yolcunun yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

U.E.D'nin (16) kullandığı 06 ECA 690 plakalı motosiklet ile H.Ç. idaresindeki 59 J 0070 plakalı minibüs, Gazi Hasan Paşa Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanındaki M.S. (16) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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Tekirdağ, Güvenlik, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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