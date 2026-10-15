Tekirdağ'da NKÜ, merkez kampüse kalp durmalarına müdahale için 15 OED yerleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da NKÜ, merkez kampüse kalp durmalarına müdahale için 15 OED yerleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, merkez kampüsün risk haritasını çıkarıp ani kalp durmalarına müdahale için 15 noktaya OED yerleştirdi. ASELSAN iş birliğiyle üretilen cihazlar uydu sistemiyle takip edilirken, yaklaşık 150 kişiye ilk yardım eğitimi verildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından yürütülen "Güvenli Kampüs Projesi" kapsamında, merkez kampüste ani kalp durmalarına müdahale edilebilmesi amacıyla 15 noktaya otomatik eksternal defibrilatör (OED) yerleştirildi.

Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteği ve ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli teknolojiyle üretilen cihazlar, kalp ve solunum durması durumlarında kullanılabilecek.

Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Üniversite Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sercan Bıçakçı'nın sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, merkez kampüsün risk haritası çıkarıldı.

Kampüste anlık nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu noktalar belirlenerek cihazların yerleştirileceği alanlar tespit edildi.

OED'ler, kalp ritmini analiz ederek gerekli durumlarda elektrik şoku uygulayabiliyor.

Kolay kullanılabilen ve uydu sistemi üzerinden takip edilebilen cihazlarla acil durumlarda müdahale süresinin kısaltılması ve hayat kurtarıcı müdahalelerin yapılması hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca üniversitenin İlk Yardım Eğitim Merkezi ile Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri iş birliğinde, aralarında gönüllü personelin de bulunduğu yaklaşık 150 kişiye ilk yardım eğitimi verildi.

Üniversite ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde eğitimlerin düzenli olarak sürdürüldüğü, kampüste acil durumlara hızlı ve doğru müdahale edebilecek ilk yardımcı sayısının artırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
Namık Kemal ÜniversitesiTeknolojiTekirdağAselsanEğitimSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu Şimdi 10 tonunu temizleyecekler Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçına çıktı İşte sonuç Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
Real Madrid’den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş Real Madrid'den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
09:07
6’sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:48
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
08:37
Kraliyet ailesini sarsan görüntü Prenses hareketsiz halde bulundu
Kraliyet ailesini sarsan görüntü! Prenses hareketsiz halde bulundu
08:15
İstanbul’da dün gece kabus yaşandı Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul'da dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
08:11
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
07:48
Taksitli alışverişte yeni dönem Artık Bakanlık belirleyecek
Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 09:26:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da NKÜ, merkez kampüse kalp durmalarına müdahale için 15 OED yerleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei