Tekirdağ'da Öğrenci Projeleri Sergilendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Öğrenci Projeleri Sergilendi

09.06.2026 14:32
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde öğrenciler, teknoloji ve tasarım dersinde hazırladıkları projeleri tanıttı.

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin hazırladıkları projeler tanıtıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu 7'ini sınıf öğrencilerinin teknoloji ve tasarım dersi kapsamında hazırladığı 185 proje düzenlenen etkinlikle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Teknoloji ve tasarım öğretmenleri Elif Sultan Yılmaz ve Filiz Karpuz'un koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara yönelik geliştirdikleri yenilikçi fikirleri tanıttı. Öğrenciler,

projelerinin çalışma prensiplerini anlatarak katılımcılara bilgi verdi.

Öğretmen Elif Sultan Yılmaz, etkinliğin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonundan ilham alınarak hazırlandığını belirterek, projelerin tamamen öğrencilerin kendi fikirlerinden oluştuğunu söyledi. Yılmaz, amaçlarının öğrencileri sorunları tespit eden, çözüm üreten ve teknoloji geliştirmeye katkı sağlayan bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti. Teknoloji ve tasarım derslerinde inovatif düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yılmaz, öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak özgün projeler ortaya koyduğunu kaydetti.

Öğretmen Filiz Karpuz ise derslerde öğrencilerin teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmelerine önem verdiklerini belirtti. Atölye ve sınıf ortamında dönüşümlü olarak yürütülen derslerde öğrencilerin tasarım, problem çözme ve üretim becerilerini geliştirme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Festival kapsamında sergilenen akıllı yaşam sistemleri, çevre dostu tasarımlar, güvenlik çözümleri ve günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik projeler ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Okul yönetimi, etkinliğin öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırırken üretkenlik ve takım çalışması becerilerinin gelişimine de katkı sağladığını belirtti. Öğrenciler, projeleri hakkında katılımcıların sorularını yanıtladı.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: DHA

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