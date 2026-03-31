Tekirdağ'da Ölü Yunus Bulundu

Tekirdağ'da ölü yunus sahile vurdu.
Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıda hareketsiz duran yunusu fark etti.
Bunun üzerine vatandaşlar, durumu sahil güvenlik ve belediye ekiplerine bildirdi.
Ölü yunus, belediye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
