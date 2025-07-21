4,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde saat 18.00 sıralarında çıkan ot yangını, saat 22.20 itibariyle kontrol altına alındı. Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, yangının ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındığını söyledi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.
Şenol AKSOY/ SARAY (Tekirdağ),
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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