Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Tekirdağ\'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
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Tekirdağ'ın Değirmenaltı Mahallesi'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı ve yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tekirdağ'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

S.G. yönetimindeki 59 RR 765 plakalı otomobil, Değirmenaltı Mahallesi'nde B.B.I. idaresindeki 59 ALH 490 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, sağlık ekiplerince Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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