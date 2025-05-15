Tekirdağ'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Sosyal Yaşam Etkinliği Düzenlendi

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde grup etkinliği düzenledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde fiziksel, görsel, zihinsel veya psikososyal alanda özel durumu bulunan, temel düzeyde iletişim kurabilen ve grup içinde kendini ifade etmeye istekli olan özel gereksinimli bireylerle etkinlik gerçekleştirildi.

"Hayata Bizden Bak" sloganı çerçevesinde "Deneyimlerimizle Konuşuyoruz" grup etkinliğinde, katılımcılar kendilerini ifade ederek deneyimlerini, yaşadıklarını ve sıkıntılarını diğer katılımcılarla paylaştı.

Empati ve farkındalık kültürünün geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve verimli zaman geçirmelerine yardımcı olmak için bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinliğe katılan özel gereksinimli bireyler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e teşekkür etti.