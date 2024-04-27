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Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çerkezköy Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çerkezköy İmam Hatip Ortaokulunda 229 öğrenciyi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.