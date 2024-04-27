Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi

Tekirdağ\'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çerkezköy İmam Hatip Ortaokulu'nda 229 öğrenciyi siber suçların önlenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi. Eğitim faaliyetleri eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.

27.04.2024 11:20
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Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çerkezköy Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çerkezköy İmam Hatip Ortaokulunda 229 öğrenciyi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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