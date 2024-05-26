Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Çerkezköy Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ve Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulunda 615 öğrenciyi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
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