Tekirdağ'da refüj ve aydınlatma direklerine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da refüj ve aydınlatma direklerine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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Tekirdağ'da Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda otomobil refüj ve aydınlatma direklerine çarptı, sürücü ağır yaralandı. İlk müdahale sonrası İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da refüje ve aydınlatma direklerine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

F.B'nin kullandığı 59 PV 564 plakalı otomobil, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarında refüj ve aydınlatma direklerine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, TREDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi.

TREDAŞ ekipleri bölgede önlem alırken, polis ekipleri de yolda bir süre kontrollü geçiş sağladı.

Kazada ağır yaralanan F.B, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da refüj ve aydınlatma direklerine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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