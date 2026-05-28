Tekirdağ\'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

TEKİRDAĞ'da etkili olan sağanak ve dolu, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte Kurban Bayramı'nın ikinci gününde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, duraklara ve iş yerlerine sığınarak korunmaya çalıştı. Kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak sonrası İnecik Mahallesi ile çevre köyleri birbirine bağlayan yol sular altında kaldı ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Oğuzlu Mahallesi'nde ise fındık tanesi büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Yağışın ardından bölgede ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarına başlandı.