Tekirdağ'da Sağanak Yağış

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.