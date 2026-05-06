Tekirdağ'da "Sağlıklı ve Dengeli Beslenmenin Önemi" Konuşuldu

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında ilki Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı ve Dengeli Beslenmenin Önemi" konulu programın ikincisini Muratlı'da gerçekleştirdi.

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkati çekmek ve beslenmeye bağlı halk sağlığı sorunlarını önlemek amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen program, Muratlı Gençlik Merkezi'nde katılımcılarla buluştu.

Dengeli beslenmenin önemine dikkat çekildi

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Diyetisyen Dr. Hamit Can, programda kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Can, yalnızca sağlıklı beslenmenin temel ilkelerini değil, aynı zamanda yetersiz ve dengesiz beslenmenin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini de ele aldı.

Sağlıklı beslenmede temel konular ele alındı

Sağlıklı ve sürdürebilir bir beslenme bilincinin oluşturulmasının altının çizildiği programda; vücut kitle endeksi hesaplamaları, kalori açığı, glisemik indeks ve insülin direnci gibi önemli konulara değinildi. Katılımcılara günlük alınması gereken protein, karbonhidrat ve yağ oranlarına ilişkin bilgi veren Dr. Can, beslenmeye bağlı gelişebilecek kronik hastalıklar, farklı diyet türleri ve besin grupları üzerine de önemli açıklamalarda bulundu.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif bölümle sona erdi. "Sağlıklı ve Dengeli Beslenmenin Önemi" etkinlik ilerleyen günlerde Tekirdağ genelinde farklı noktalarda vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.