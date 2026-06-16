Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Seminerleriyle Sağlıklı Yaşam Bilinci Artıyor - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Seminerleriyle Sağlıklı Yaşam Bilinci Artıyor

16.06.2026 15:31  Güncelleme: 16:41
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçede düzenlediği 'Sağlıklı ve Dengeli Beslenmenin Önemi' seminerlerine devam ediyor. Çerkezköy'de ikinci kez düzenlenen seminerde dengeli beslenme, doğru gıda tercihleri ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları anlatıldı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla 11 ilçede gerçekleştirmeyi planladığı "Sağlıklı ve Dengeli Beslenmenin Önemi" seminerlerine devam ediyor.

Muratlı, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinin ardından programın dördüncü ayağı, vatandaşlardan gelen talep üzerine ikinci kez Çerkezköy Kızılpınar TEK Atölye'de gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen seminerde, beslenmeye bağlı halk sağlığı sorunlarının önlenmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amacıyla sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENMEYE VURGU

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Diyetisyen Dr. Hamit Can tarafından verilen seminerde; dengeli beslenme, doğru gıda tercihleri, sağlıklı kilo yönetimi ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarına ilişkin katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı. Seminerin sonunda vatandaşların soruları yanıtlanırken, katılımcılar sağlıklı yaşam konusunda merak ettikleri konularda uzman görüşü alma fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 ilçede sürdürülmesi planlanan "Sağlıklı ve Dengeli Beslenmenin Önemi" seminerleri, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda aynı ilçede birden fazla kez düzenlenebilecek. Böylece daha fazla vatandaşın sağlıklı ve bilinçli beslenme konusunda bilgi edinmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Seminerleriyle Sağlıklı Yaşam Bilinci Artıyor - Son Dakika

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