Tekirdağ'da Sahil Temizlik ve Spor Tesisleri - Son Dakika
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Tekirdağ'da Sahil Temizlik ve Spor Tesisleri

13.07.2026 09:29
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Tekirdağ, yaz sezonunda sahil temizliği yapıyor; gençler için SUP Board tesisi kurulacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda sahillerde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler vatandaşların sahilleri daha temiz ve düzenli kullanabilmesi amacıyla kıyılarda belirlenen program doğrultusunda temizlik çalışmaları yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında sahillerde biriken atıklar toplanırken, kıyıların genel temizliği ve düzenine yönelik bakım faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

Yaz aylarında kullanım yoğunluğu artan sahillerde temizlik çalışmalarının sezon boyunca devam edecek.

Gençlere yönelik tesis kurulacak

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Alkaya Sahili'nde SUP Board sporu yapan gençlere yönelik tesis kurulacağını açıkladı.

Nallar, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ'da ilk kez SUP Board sporuna yönelik bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Alkaya Sahili'nde kendi imkanlarıyla SUP Board yapan gençlerin taleplerini dikkate aldıklarını ifade eden Nallar, bu kapsamda sporcuların kullanabileceği bir tesis yapılmasına karar verdiklerini kaydetti.

SUP Board'un, sörf tahtası üzerinde ayakta veya oturarak kürek yardımıyla yapılan bir su sporu olduğunu aktaran Nallar, projenin gençlerin spora erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

Nallar, uzun vadede Alkaya Sahili'ni farklı su sporlarının yapılabildiği bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, çalışmaların planlama sürecinin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Sahil Temizlik ve Spor Tesisleri - Son Dakika

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