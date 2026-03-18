Vali Soytürk, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Marmaraereğlisi Kaymakamlığı tarafından kaymakamlıkta şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi.

Programda Vali Soytürk, iftardan önce şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Oruçların açılmasının ardından konuşan Soytürk, ramazanın büyük bir bölümünde iftarlarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini dile getirdi.

Soytürk, şehit aileleri ve gazilerin kendileri için değerli olduğunu ve her zaman onların emrinde olduklarını ifade etti.

Programa, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve ilçe protokolü katıldı.