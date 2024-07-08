Tekirdağ'da "Sevgi eli sanata dönüştü" sergisinin açılışı yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Zübeyde Hanım Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar kurumda düzenlenen çeşitli kurslara katıldı.
Çocuklar kurslarda çok sayıda eser ortaya çıkarttı.
Kursların ardından hazırlanan sergi Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir'in katılımıyla açıldı.
Açılışın ardından Özdemir, sergideki çalışmaları inceleyerek, çocuklarla sohbet etti.
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