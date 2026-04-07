Tekirdağ'da Sıfır Atık Çalıştayı: Su ve Gıda İsrafı ile Evsel Atıkların Etkisi Vurgulandı

Tekirdağ'da, Sıfır Atık Vakfı tarafından 'Yerelden Ulusala İsraf ve Atık' temalı 'COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, su ve gıda israfının ciddi sorunlar olduğu vurgulanırken, evsel atıkların da sanayi kadar kirletici etkiye sahip olduğu belirtildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, su israfının özellikle son dönemde rahatsız edici boyutlara ulaştığını ifade ederek, bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, restoranlarda gıda israfının yaygın olduğuna dikkat çekti.

Ergene Havzası'nda atık yönetimi çalışmalarının devam ettiğini belirten Soytürk, evsel atıkların Velimeşe OSB'de arıtılması için protokol hazırlığı yapıldığını açıkladı. Arıtma çamurlarının ekonomiye kazandırılması projesinden de bahseden Soytürk, bu çamurların çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı, çalıştayların COP31 konferansına hazırlık amacı taşıdığını ve elde edilecek raporların ulusal politikalara katkı sağlayacağını vurguladı. Program, Tekirdağ Valiliği ve çeşitli kurumların iş birliğiyle gerçekleştirildi.