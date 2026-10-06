Tekirdağ'da sis, Muratlı-Hayrabolu yolunda görüşü 40 metrenin altına indirdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da gece başlayan sis sabaha karşı artarak Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlanan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metrenin altına düşerken sıcaklık 13 derece ölçüldü; sisin öğleden sonra dağılması bekleniyor.
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.
Gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, kenti Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.
Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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