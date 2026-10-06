Tekirdağ'da son iki haftada yakalanan 23 uyuşturucu zanlısından 18'i tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da son iki haftada yakalanan 23 uyuşturucu zanlısından 18'i tutuklandı

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Tekirdağ'da son iki haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı yakalandı; 18'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda 1 kilogram 718 gram uyuşturucu, 8 bin 890 uyuşturucu hap, 11 bin 684 uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 55 bin 955 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son iki haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 23 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilogram 718 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 890 uyuşturucu hap, 11 bin 684 uyuşturucu emdirilmiş peçete ve

uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 55 bin 955 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
TekirdağGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da son iki haftada yakalanan 23 uyuşturucu zanlısından 18'i tutuklandı - Son Dakika
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