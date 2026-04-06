Tekirdağ'da Su Kaynakları İzleniyor

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü, su kaynaklarının korunmasına yönelik izleme çalışmalarını sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2026 yılını kapsayan iki dönemlik periyotta yer altı ve yer üstü suyu izleme istasyonlarından alınan 43 su numunesine ilişkin ölçüm ve analizler tamamlandı.

Su kaynaklarının tarımsal kaynaklı kirliliğe karşı korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması ve İzlenmesi Yönetmeliği doğrultusunda izleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Kentte bulunan 26 yerüstü ve 19 yeraltı suyu izleme istasyonundan üçer aylık periyotlarla numune alınıyor.

Alınan numunelerde pH, çözünmüş oksijen ve sıcaklık ölçümleri ile nitrat, orto-fosfat, toplam fosfor ve toplam azot analizleri İl Müdürlüğü laboratuvarında yapılıyor.

Su numunelerine ait analiz sonuçları, Nitrat Bilgi Sistemi (NİBİS) üzerinden günlük olarak kayıt altına alınıyor.