Tekirdağ\'da Su Kesintileri Tepki Topladı

Tekirdağ'ın bazı mahallelerinde yaşanan su kesintileri tepkilere neden oluyor.

İl genelinde artan nüfus, turizm hareketliliği, arıza ve düzensiz su kullanımı nedeniyle su kesintileri yaşanırken, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından vatandaşlara geçici olarak tankerlerle su ulaştırılıyor.

??????? Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 8 gündür su sorunu yaşadıklarını ileri sürerek duruma tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Osman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, su kesintisinin kendilerini mağdur ettiğini söyledi.

Son günlerde su kesintilerinin uzun sürdüğünü ifade eden Şahin, "15-16 saat eve neredeyse hiç su gelmiyor. Su kesintisi yüzünden temizliğimizi yapamıyoruz. Belediyeden yardım istedik ama bize yardımcı olmuyorlar. Sorunumuzun çözülmesini istiyoruz." dedi.

Canan Başıbüyük de suya muhtaç hale geldiklerini dile getirdi. Mahallenin bazı bölümlerine su verilirken kendilerine su verilmediğini belirten Başıbüyük, yetkililerin sorunlarını çözmesini beklediklerini aktardı.