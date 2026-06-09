Tekirdağ'da Teknoloji Festivali - Son Dakika
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Tekirdağ'da Teknoloji Festivali

Tekirdağ\'da Teknoloji Festivali
09.06.2026 16:02
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Tekirdağ'da öğrenciler, teknoloji festivalinde 185 projeyi sergileyerek inovasyon becerilerini gösterdi.

Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulunda düzenlenen teknoloji festivalinde öğrenciler, hazırladıkları projeleri sergiledi.

Okulda gerçekleştirilen etkinlikte, Teknoloji ve Tasarım dersi kapsamında hazırlanan 185 proje tanıtıldı.

Yedinci sınıf öğrencilerinin hazırladığı çalışmalar, farklı kategoriler altında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri Elif Sultan Yılmaz ve Filiz Karbuz'un koordinasyonunda düzenlenen festivalde öğrenciler, günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara yönelik geliştirdikleri fikirleri anlattı.

Öğretmen Elif Sultan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonundan ilham alınarak hazırlandığını söyledi.

Öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak özgün projeler ortaya koyduğunu belirten Yılmaz, "Projelerimiz tamamen öğrencilerimizin kendi fikirlerinden oluşuyor. Amacımız çocuklarımızın sorunları tespit eden, çözüm üreten ve teknoloji geliştirmeye katkı sunan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak." dedi.

Teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, proje tabanlı eğitimle öğrencilerin üretkenliklerini desteklediklerini kaydetti.

Öğretmen Filiz Karbuz da öğrencilerin teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmelerine önem verdiklerini belirtti.

Derslerin atölye ve sınıf ortamında dönüşümlü olarak yürütüldüğünü aktaran Karbuz, öğrencilerin proje geliştirme süreçlerinde tasarım, problem çözme ve üretim becerilerini geliştirme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Festivalde öğrenciler tarafından hazırlanan akıllı yaşam sistemleri, çevre dostu tasarımlar, güvenlik çözümleri ve günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik projeler ilgi gördü.

Etkinliğe, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Teknoloji Festivali - Son Dakika

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