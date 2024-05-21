Tekirdağ\'da Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde Velimeşe bozası ikram edildi

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, lise öğrencilerine ve vatandaşlara coğrafi işaretli Velimeşe bozası ikram edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.
Ergene Belediyesi ile İl Kültür ve Turzim Müdürlüğünce oluşuturulan stantlarda, öğrencilere ve vatandaşlara boza dağıtıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı açıklamada, hafta kapsamında etkinliklere devam ettiklerini söyledi.
Türk mutfağının lezzetlerini tanıttıklarını aktaran Hacıoğlu, Velimeşe bozasının coğrafi işaretli olduğunu hatırlattı.
Hacıoğlu, hafta boyunca kente ait lezzetlerin tanıtımına devam edeceklerin belirtti.
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