Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında üç zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında üç kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu ve 25 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Evde uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.
Aramada 25 sentetik ecza hap ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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