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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 177 uyuşturucu hap, bir miktar bonzai ve 3 bin lira ele geçirildi. Zanlılardan ikisi otomobil hırsızlığı suçundan aranırken, diğerleri tutuklandı.

Tekirdağ\'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
20.12.2023 - 11:29,
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçtaki A.D, K.K, A.D ve N.D'nin üstünde 177 uyuşturucu hap, bir miktar bonzai ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirdi.

Şüphelilerden K.K. ve A.D'nin otomobil hırsızlığı suçundan arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan N.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

Kaynak: AA
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