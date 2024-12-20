Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi.

20.12.2024 13:50
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

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