Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çerkezköy ve Muratlı ilçelerinde belirlenen adreslerde 6 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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