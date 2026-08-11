Tekirdağ'da 8 uyuşturucu şüphelisi gözaltında
Polisin denetimlerinde 8 şüpheli uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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