Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde 5 adrese yapılan operasyonlarda, 225 bin 500 lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorlu ilçesi Nusratiye, Süleymanpaşa ilçesinin Çiftlikönü ve Zafer Mahalleleri'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 225 bin 500 TL olan uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu içme aparatı, 3 hassas terazi, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edilen 2 bin 430 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.