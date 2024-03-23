Tekirdağ\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çorlu, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 350 gram metamfetamin, 28 sentetik ecza hap, 35 gram esrar, 47 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 800 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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