Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ\'da uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Malkara, Hayrabolu ve Saray ilçelerinde yapılan aramalarda, 40 gram bonzai, 10 uyuşturucu hap ve 5 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.B, S.B, Ö.L.K. ve A.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

14.02.2024 08:29
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Malkara, Hayrabolu ve Saray ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 40 gram bonzai, 10 uyuşturucu hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda E.B, S.B, Ö.L.K. ve A.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Uyuşturucu Ticareti, Hayrabolu, Tekirdağ, Saray, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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