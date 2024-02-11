Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ\'da uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirilen aramalarda, 10 gram bonzai, 25 sentetik ecza ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

11.02.2024 11:21
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 10 gram bonzai, 25 sentetik ecza ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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