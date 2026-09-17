Tekirdağ\'da velilere seminer verildi

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimince "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Uyum Süreci Yönetiminde Ebeveynin Rolü" konulu seminer düzenlendi.

Tekirdağ Eğitim Akademisi faaliyetleri kapsamında velilere yönelik düzenlenen seminerde, Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Cihangir Kılınç, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda okul öncesi ve ilkokula geçiş sürecinde çocukların uyumunu desteklemede ebeveynlerin rolünü ele aldı.

Seminerde ayrıca sağlıklı uyum sürecini destekleyecek yaklaşımlar ile aile ve okul arasındaki işbirliğinin önemi hakkında bilgi verildi.

Velilerin süreçle ilgili sorularının da yanıtlandığı program, interaktif bölümle devam etti.

Programın sonunda seminere katkılarından dolayı Kılınç'a, desteklerinden dolayı Namık Kemal İlkokulu Müdürü Fatma Çelik Dinç ile Atatürk İlkokulu Müdürü Tülay Özcan'a teşekkür belgesi verildi.