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Tekirdağ'da yağmur ve rüzgar pazarcı esnafına zor anlar yaşattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yağmurla birlikte aniden bastıran şiddetli rüzgar pazarcı esnafına zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yağmurla birlikte aniden bastıran şiddetli rüzgar, pazarcı esnafına zor anlar yaşattı. Pazar yerinde tezgah açan esnaf, bir anda çıkan rüzgarın etkisiyle ürünlerini ve tezgahlarını korumaya çalıştı. Pazar alanındaki şemsiyeler devrilme tehlikesi geçirdi. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.