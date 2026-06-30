Tekirdağ\'da Yangın Tarım Alanını Vurdu

TEKİRDAĞ'da çıkan yangında büyük bölümü kanola ekili yaklaşık 300 dekar alan zarar gördü.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi yakınlarındaki tarım alanında öğleden sonra yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, büyük bölümü kanola ekili, yaklaşık 300 dekar alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
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