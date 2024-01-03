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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yangında bedensel engelli yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yangında bedensel engelli yaşlı adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Temrezli Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki bedensel engelli Hasan Gümüş'ün evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tekirdağ\'ın Hayrabolu ilçesinde yangında bedensel engelli yaşlı adam hayatını kaybetti
03.01.2024 - 19:03,  Güncelleme: 19:05
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında bedensel engelli yaşlı adam hayatını kaybetti.

Temrezli Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Gümüş'ün (80) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Evde yapılan incelemede bedensel engelli Gümüş'ün yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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