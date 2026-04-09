Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Çocukların Yaratıcı Düşünme Becerilerini Geliştiren Atölye

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çocukların hayal gücünü ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "Yaratıcı Yazarlık" atölyesi tamamlandı. Atölyeye katılan çocuklar, "Minik Yazar" sertifikalarını aldı.

Süleymanpaşa TEK Atölye'de sekiz hafta boyunca devam eden programa 9-11 yaş arası çocuklar katıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çocuk Gelişimi Öğretmeni Ahsen Çebi Güldem tarafından verilen eğitimler ile çocuklar yaratıcı yazarlık çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Özgün çalışmalar ortaya koydular

Atölye süresince çocuklar; hayal kurma, düşüncelerini yazıya aktarma, hikaye oluşturma, karakter geliştirme, mekan ve olay kurgulama gibi yaratıcı yazarlık tekniklerini uygulama fırsatı buldu. Etkinlikler sayesinde özgün çalışmalar ortaya koyan çocuklar, program sonunda sertifikalarını almaya hak kazandı.

Kendilerini ifade etme becerileri gelişti

Yaratıcı Yazarlık atölyesi ile çocukların duygu, düşünce ve hayallerini yazılı anlatım yoluyla ifade edebilmeleri teşvik edildi. Program sayesinde çocuklar hem hayal güçlerini etkin şekilde kullanmayı öğrendi hem de yazılı anlatım becerilerini geliştirerek kendilerini daha güçlü ifade etme imkanı buldu.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çocuk ve kadınlara yönelik sosyal ve eğitsel projelere ilerleyen süreçte de devam edecek.