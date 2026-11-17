Tekirdağ'da Yarenler korosunun konserinde Ozan Tekfuri türküler seslendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da Yarenler Türk Halk Müziği Korosu, Şef Mustafa Ozan yönetiminde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde konser verdi. Konuk sanatçı Ozan Tekfuri'nin de türküleriyle renk kattığı konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Tekirdağ'da, Yarenler Türk Halk Müziği Korosu müzikseverlerle buluştu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün etkinliği kapsamında, Şef Mustafa Ozan yönetiminde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Türk halk müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.
Konserin konuk sanatçısı Ozan Tekfuri (Beytullah Arabacı) da seslendirdiği türkülerle geceye renk kattı.
Anadolu'nun köklü müzik kültürünü ve zengin ezgilerini sahneye taşıyan konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Kaynak: AA
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