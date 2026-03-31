Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy İtfaiye İstasyonu'nu 4 Nisan'da Hizmete Açıyor

31.03.2026 11:49  Güncelleme: 12:38
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, afet güvenliğini artırmak amacıyla Şarköy'de yeni bir itfaiye istasyonu açıyor. İstasyon, bölgenin afetlere karşı müdahale kapasitesini güçlendirecek.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, afet güvenliğini artırma hedefi kapsamında hayata geçirdiği Şarköy İtfaiye İstasyonu'nu, 4 Nisan Cumartesi günü düzenleyeceği törenle hizmete açacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy İtfaiye İstasyonu'nu hizmete açıyor. Şarköy ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde inşa edilen yeni itfaiye istasyonunun bölgenin afet güvenliğine önemli katkılar sunması hedefleniyor. Toplam bin 307,80 metrekare inşaat alanına sahip olan istasyon, 555,56 metrekare taban alanı üzerine kuruldu. Yeni tesis, yalnızca bir itfaiye binası olarak değil, afetlere hızlı ve etkin müdahale imkanı sunan, aynı zamanda personelin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmış çok yönlü bir merkez olarak öne çıkıyor.

18 araçlık otopark

Şarköy İtfaiye İstasyonu bünyesinde, 7 itfaiye aracının aynı anda konuşlanabileceği kapalı park alanı ile 138 metreküplük yeraltı su deposu bulunuyor. Personelin kullanımına yönelik yatakhane, yemekhane, mescit, duş ve WC alanları ile birlikte dershane, ofisler ve hobi alanları da tesis içerisinde yer alıyor. Ayrıca basketbol ve voleybol sahaları gibi sosyal donatılar ile 18 araçlık otopark ve teknik hacimler de istasyonun önemli bileşenleri arasında bulunuyor. İstasyonun, yangın başta olmak üzere deprem, sel ve benzeri afet durumlarında Şarköy ve çevresine hızlı müdahale kapasitesini artırması hedefleniyor. "Güvenli Şehir Tekirdağ" vizyonu kapsamında hayata geçirilen tesisin, kentin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sunması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy'e kazandırılan yeni itfaiye istasyonunun afetlere karşı güçlü bir güvence olacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim en öncelikli sorumluluğumuz. Şarköy İtfaiye İstasyonumuzla birlikte müdahale kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 4 Nisan Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz açılış törenine davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

