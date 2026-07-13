Tekirdağ\'da yük gemisi karaya oturdu

Tekirdağ'da bir yük gemisi karaya oturdu.
Tekirdağ açıklarında yük almak üzere bekleyen Sao Tome ve Principe bayraklı "REGALO" isimli geminin Ceyport Limanı önünde karaya oturduğu ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Geminin etrafında gerekli tedbirler alındı.
Yetkililer, geminin kurtarılması için çalışma başlattı.
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