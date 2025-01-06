Tekirdağ’da Yunus Gösterisi

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Tekirdağ'ın Ayvasıl mevkisinde suyun yüzeyine çıkan yunuslar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Şarköy ilçesinde ATV turları düzenleyen Ali Yabir, Ayvasıl mevkisinde gördüğü yunusları, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yabir, AA muhabirine, her zaman böyle anların denk gelmediğini belirterek, "Yunusları görünce hem sevindik hem de bu güzelliği kayıt altına almak istedim. Üç yunus uzun bir süre gösteri yaptı sanki." dedi.

Yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.