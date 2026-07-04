TEKİRDAĞ'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 7 araç, peş peşe çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada yaralanan 1 kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik bir süre aksarken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol, ulaşıma tekrar açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Zincirleme Kaza - Son Dakika
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