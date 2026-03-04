Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

TEKİRDAĞ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Tekirdağ- İstanbul çevre yolunda meydana geldi. Yolda duraklayan M.K. yönetimindeki 59 RA 276 plakalı otomobile arkadan gelen O.M. yönetimindeki otomobil çarptı. O.M.'nin otomobiline ise arkadan gelen S.İ.S. yönetimindeki başka bir araç çarpıp, refüjden karşı yöne geçerek, B.B.G.'nin kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, O.M., B.B.G., S.G., S.İ.S. ve D.Y., yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.